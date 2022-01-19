Госсекретарь США признал Киев самым популярным пунктом назначения в мире

Главное: По словам Госсекретаря Энтони Блинкена Киев на данным момент является, «пожалуй, самым популярным пунктом назначения во всем мире».

Детали: Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Киев наиболее популярным пунктом назначения в мире. Как сообщает канал «Карточный домик» в Telegram, об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 января.

«Господин президент, благодарю, что вы принимаете меня сегодня снова, очень приятно снова вас увидеть. Я хочу сказать, что последнее, что вам нужно — еще одного посетителя. Потому что Киев, пожалуй, самый популярный пункт назначения во всем мире на данный момент», — сказал он.

Отметим, что Госсекретарь сегодня прибыл с официальным визитом в Украину на фоне опасений о скором российском вторжении. Ожидается, что после этой поездки он отправится в Россию для встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая запланирована на 21 января.

В тему: До последнего момента точная повестка дня переговоров Блинкена в Украине оставалась неизвестной.