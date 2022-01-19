Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ

Главное: Россия не будет нападать на Украину. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Детали: Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, будет ли нападение на Украину. Он выступил на площадке клуба «Валдай».

Чиновник заявил: «Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь».

Он добавил: «Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться в Украину».

Представитель МИД добавил: «Мы не будем предпринимать никаких действий, которые будут угрожать Украине. Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории».

Кроме этого он подчеркнул, что невступление Украины в НАТО находится в центре интересов безопасности России.

Россиянин отметил: «Мы будет делать все возможное в рамках дипломатии, чтобы обратить эту ситуацию вспять».

Было проинформировано: «Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол. Мы понимаем сложность такой задачи, мы понимаем беспрецедентность такой постановки вопроса, но она продиктована беспрецедентностью всей ситуации, в которой мы оказались вследствие деструктивного курса США и союзников по НАТО».

По его словам, России нужны юридически обязывающие гарантии того, что Украина и другие страны, о которых шла речь в предложениях по безопасности, не станут членами НАТО.

Сообщается, что Москва будет готова в качестве альтернативы рассмотреть вариант одностороннего обязательства США никогда не голосовать за вступление этих стран, в том числе и Украины, в НАТО.

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