В Киеве Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра

19.01.22 14:30

Сегодня верующие УПЦ празднуют Крещение Господне - Богоявление

19.01.22 14:29

Порошенко таки остался на свободе

19.01.22 12:36

Диетолог рассказала, как обезопасить себя от инфаркта

19.01.22 12:04

Умер самый старый мужчина на нашей планете

19.01.22 11:38

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году

19.01.22 11:20

Ночью в Киеве произошел смертельный пожар – в огне погибла женщина

19.01.22 10:28

Россия может напасть на Украину в любой момент, — Псаки

19.01.22 10:21

Коронавирус в Украине: 12 815 заболевших и 163 умерших

19.01.22 09:35

В ВОЗ рассказали, сколько населения планеты привиты от коронавируса

19.01.22 09:02

В Минздраве рассказали, как правильно купаться в проруби на Крещение