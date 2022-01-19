Умер самый старый мужчина на нашей планете

Главное: Скончался самый старый мужчина на планете. Ему было почти 113 лет.

Детали: Во вторник, 18 января, скончался Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, который являлся самым старым мужчиной на нашей планете. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Рекордсмен проживал в испанском Леоне. Ему было 112 лет и 341 день.

Самым старым мужчиной Земли его признали 10 сентября прошлого года.

Справка:

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в Леоне 11 февраля 1909 года.

В годы гражданской войны в Испании его не призвали в армию из-за небольшого роста (150 сантиметров), тогда он открыл собственный бизнес и начал делать обувь для солдат. В свободное время он играл в футбол и болел за команду родного города «Культураль Леонеса».

У испанца и его супруги родились семь дочерей. Кроме того, у них 14 внуков и 22 правнука.

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