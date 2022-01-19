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Новости > В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году

В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году

Агата Кловская
19.01.22 11:38
1574
В Госстате рассказали, из-за каких болезней чаще всего умирали украинцы в прошлом году

Главное: В Госстате обнародовали количество смертей украинцев в прошлом году из-за болезней. Большинство умерших в прошлом году жителей страны скончались вследствие заболеваний, связанных с системой кровообращения.

Детали: В Украине с января по октябрь прошлого года из-за болезней умерли 562137 человек. Главными причинами смерти людей стали болезни сердца, злокачественные опухоли и коронавирус. Такие данные обнародовал Госстат.

Так, по подсчетам статистов, большинство умерших — 346 988 человек — скончались вследствие заболеваний, связанных с системой кровообращения. Антилидером является ишемическая болезнь сердца, жертвами которой стали 242 239 жителей страны.

На втором месте — злокачественные образования, или рак, которые за десять месяцев унесли жизни 62 060 украинцев.

Тройку «лидеров» закрывает коронавирус COVID-19. По данным Госстата, жертвами инфекции за неполный 2021 год стали 54 016 человек.

В тему:

Данные по миру:

По состоянию на сентябрь минувшего года количество смертей в Украине выросло более чем на 14%. По подсчетам Государственной службы статистики, население страны составляло 41 млн 319 тыс. человек.

Тэги: болезнь, общество, здоровье, смерть, смертность, госстат, новости Украины

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