В Минздраве рассказали, как правильно купаться в проруби на Крещение

Главное: Сегодня, 19 января, в Украине отмечается Крещение Господне. В Минздраве дали несколько советов, как правильно купаться в проруби.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как сделать купание в проруби безопасным для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, по словам министра, большинство людей ожидают, что купание в ледяной воде на Крещение сделает их здоровее.

В Минздраве подчеркнули, что если вы все таки решили нырять в прорубь, то, прежде всего, делайте это только в том случае, если вы полностью здоровы. Существуют болезни, при которых купаться в ледяной воде категорически запрещено.

«Как врач, могу сказать только за медицинскую сторону вопроса. Помните, традиции традициями, но главное — не навредить своему здоровью. Закаляйте организм каждый день, а не раз в год. Холодная вода может быть полезной только если закаляться систематически, ежедневно контактируя с холодной водой. Также напомню, что курение и алкоголь не согревают. Употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере», — отметил Ляшко.

По словам министра, чтобы не навредить своему организму на Крещение, стоит не забывать о физической дистанции и избегать скопления у прорубей, поскольку коронавирус «выходной» на праздник не брал.

В Минздраве также дали следующие советы:

— Купайтесь только в специально оборудованных местах с проверенным дном;

— Энергичная разминка — обязательное условие перед погружением в воду;

— Погружайтесь в воду постепенно. Если вы сразу нырнете с головой — это может привести к резкому охлаждению организма;

— Оставайтесь в воде не дольше 3-5 секунд;

— Людям, практикующим закалку водой годами, не стоит находиться в проруби дольше 1,5-2 минут;

Крещение в Украине отмечается 19 января.

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