Миру грозит эра глобальных пандемий

Главное: Человечество может войти в эру глобальных пандемий. По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта, это может произойти после того, как мир победит COVID-19.

Детали: Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что человечество может столкнуться с другими инфекционными заболеваниями и войти в эру глобальных пандемий. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Даже если COVID-19 исчезнет, есть вероятность, что мы потом вступим в эру глобальных пандемий», — допустил он.

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