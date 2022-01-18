Глава Pfizer дал прогноз по дальнейшей ситуации с коронавирусом

Главное: По словам гендиректора компании Pfizer, коронавирус не исчезнет в течение нескольких следующих лет. Но к нормальной жизни человечество вернется довольно скоро.

Детали: Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще в течение нескольких лет. Однако средства, что есть у человечества, скоро позволят вернуться к прежней жизни. Об этом он заявил в интервью La Repubblica.

«Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческую азбуку», — отметил Бурла.

На вопрос журналиста, означает ли появление нового штамма коронавируса Омикрон конец пандемии, он ответил, что пока «сказать этого не может никто».

«Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной. Благодаря всем имеющимся в нашем распоряжении средствам: тестам, очень эффективным вакцинам и лекарствам», — резюмировал Бурла.

В тему: В Германии ждут конца пандемии уже в этом году.