Украинцам рассказали об основных симптомах Омикрона

Главное: Украинцам поведали о симптомах Омикрона. Главные – насморк и головная боль.

Детали: Украинцам рассказали о главных симптомах штамма коронавируса Омикрон. Появилось сообщение министерства здравоохранения.

У больных чаще всего наблюдаются такие признаки заразы: насморк (73%), головная боль (67,5%), усталость (63,5%), чихание (60%) и боль в горле (59,6%).

Информируется: «Не выявлено существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине».

Дополнительно могут наблюдаться следующие симптомы: кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

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