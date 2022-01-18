Роналду намекнул, когда завершит карьеру

Главное: Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру. Хочет поиграть еще несколько лет.
Детали: Трехкратный обладатель Золотого мяча, нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которому скоро исполнится 37 лет, не собирается завершать карьеру. Об этом футболист рассказал изданию Daily Mail.
Он поведал: «Я продолжаю усердно работать. Я люблю эту игру, и у меня есть страсть. Я хочу продолжить».
Спортсмен добавил: «Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет, все это ментально. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит вам».
При этом эксперты не исключают, что летом португалец станет одноклубником аргентинца Лионеля Месси в ПСЖ.
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