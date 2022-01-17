Минздрав упростил процедуру вакцинации подростков: что нужно знать

Главное: Минздрав отменил требование, в соответствии с которым вакцинировать от коронавируса можно лишь тех подростков, у которых есть все необходимые для их возраста прививки.

Детали: В Украине отменено требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для получения вакцины против COVID-19 детям от 12 лет. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, в соответствии с приказом № 64 от 13 января 2022 года, теперь для того, чтобы вакцинировать ребенка 12-17 лет против COVID-19, родителям достаточно просто записать его в любой пункт или центр прививки.

На вакцинацию с собой нужно брать свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет) для того, чтобы данные о прививках внесли в электронную систему здравоохранения.

Детям 12-13 лет для прививки необходимо согласие одного из родителей или опекуна.

Для вакцинированных также существует возможность генерации детского COVID-сертификата.

В то же время в Минздраве подчеркивают, что своевременное проведение обязательных рутинных прививок, предусмотренных Национальным календарем, остается важным, ведь защищает ребенка от 10 опасных инфекционных болезней.

В частности, до 12 лет (включительно) дети в Украине должны получить прививки:

— от гепатита В (3 дозы, завершенный курс вакцинации);

— туберкулеза (1 доза, завершенный курс);

— кори, паротита, краснухи (2 дозы, завершенный курс);

— дифтерии, столбняка (5 доз);

— коклюша (4 дозы, завершенный курс);

— полиомиелита (5 доз);

— хиб-инфекция (3 дозы, завершенный курс).

В 14 лет нужно завершить курс вакцинации от полиомиелита (6 доза), а в 16 — сделать прививку от дифтерии и столбняка, которую нужно повторять каждые 10 лет.

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В тему: 26 октября 2021 года в Минздраве Украины одобрили вакцинацию от коронавируса подростков от 12 до 17 лет вакцинами Pfizer.

При этом в ведомстве не планируют проводить национальную кампанию по вакцинации детей и подростков до 18 лет.

Напомним: Первой в мире страной, объявившей обязательную вакцинацию от коронавируса среди детей и подростков, стала Коста-Рика.