В Германии ждут конца пандемии уже в этом году

Главное: Немецкий вирусолог Кристиан Дростен ждет, что уже в этом году Германия вернется к жизни, которая была до пандемии. Однако уже следующей зимой ученый ожидает нового резкого роста заболеваемости.

Детали: Руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен считает, что в течение 2022 года COVID-19 войдет в Германии в эндемическую фазу и можно будет объявить о завершении пандемии. Он уверен, что популяционный иммунитет против коронавируса у взрослых развивается в «правильном направлении». Об сообщает Tagesspiegel am Sonntag.

«Довольно большая часть этого пути уже пройдена благодаря вакцинации» и теперь страна должна завершить этот путь«, — рассказал руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен.

Кристиан Дростен отметил, что популяционный иммунитет против коронавируса у взрослых развивается в «правильном направлении».

«Население формирует иммунитет и сохраняет его», — подчеркнул он.

При этом вирусолог сравнил высококонтагиозный вариант Омикрон, отличающийся более мягким течением заболевания, с «поездом, в который на ходу запрыгивают люди».

По его словам, «не существует альтернативы» тому, что рано или поздно все будут заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Однако важно, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию. Дростен отметил, что для Германии, отличающейся большей долей пожилых людей, вакцинация является единственно правильным путем. Естественная иммунизация могла бы привести к слишком большому количеству смертельных исходов.

Дростен также возлагает большие надежды на возможную «живую вакцину». Она может быть сделана в виде спрея, с помощью которого «аттенуированные вирусы или их модернизированный вариант» будут впрыскиваться в нос и способствовать выработке иммунитета на слизистой оболочке.

По мнению Дростена, Германия уже в 2022 году сможет вернуться к жизни, которая была до пандемии. Однако следующей зимой ученый ожидает нового резкого роста заболеваемости.

«Вероятно, нам снова придется носить маски в помещениях, потому что иммунитет вновь немного снизится, и уязвимые слои населения надо будет опять защищать», — отметил он.

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