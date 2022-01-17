Вакцину против Омикрона обещают выпустить уже к весне

Главное: В компании Pfizer обещают к весне изготовить вакцину против штамма Омикрон. Вакцина будет эффективна как против «Омикрона», так и против других разновидностей коронавируса COVID-19.

Детали: Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в эфире телеканала CNBC заявил, что вакцина против штамма Омикрон будет готова к весне.

«Эта вакцина будет готова в марте», — сказал Бурла.

По его словам, часть производственного процесса уже начата. Он отметил, что вакцина будет эффективна как против Омикрона, так и против других разновидностей коронавируса COVID-19.

Со своей стороны гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель ранее в эфире телеканала CNBC сообщил, что они работают над созданием специальной бустерной дозы против Омикрона.

«Мы ведем обсуждение с ведущими представителями сферы здравоохранения по всему миру, чтобы решить, что является лучшей стратегией для потенциальной бустерной дозы до осени 2022 года», — сказал Бансель.

«Обсуждения ведутся каждый день. Мы хотим подготовить продукт в лучшем виде к осени 2022 года», — добавил он, заявив, что клинические испытания данного «бустера» начнутся в скором времени.

Штамм коронавируса COVID-19 Омикрон был обнаружен в ноябре на юге Африки. Считается, что штамм Омикрон вызывает значительно меньше тяжелых последствий при заражении, чем его «предшественники». В то же время он превосходит их по скорости распространения.

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