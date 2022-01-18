Стало известно о пользе кофе для сердца

Главное: Кофе полезен для здоровья. В том числе для сердца.

Детали: Российский врач Александр Мясников поведал о пользе кофе. Он сообщил об этом в одной из своих социальных сетей.

Специалист отметил: «Доказано, что кофе (разумеется, речь идет о натуральном, а не о растворимом кофе) полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза – в рак».

По его словам, три-пять чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы.

Сообщается, что регулярное употребление кофе снижает вероятность возникновения инфарктов, повторных сердечных приступов и аритмии.

Информируется также, что у больного гипертонией кофе не вызывает дальнейшего повышения давления при условии, что человек пьет его не впервые.

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