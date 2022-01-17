Омикрон добрался уже и до Харьковской области

Главное: Первые случаи штамма коронавируса Омикрон зафиксированы в Харьковской области. Он занимает почти половину обнаруженных новых заражений COVID в регионе.

Детали: В Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса Омикрон. Об этом заявил глава областного департамента здравоохранения Максим Хаустов, которого цитирует местное издание Kharkiv Today.

«Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом Омикрон. 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% — это штамм Омикрон, — сказал Хаустов.

Он рассказал, что в настоящее время занятость коечного фонда в Харьковской области составляет почти 25%, а из-за обнаружения Омикрона, начата подготовка медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена в области.

«Она (подготовка) приблизительно неделю будет продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями. Все это — чтобы усилить знания и новые требования для первичного звена, поскольку основной удар будет сначала на него, им нужны новые знания», — уточнил Хаустов.

По его словам, койки с кислородом в опорных больницах области сейчас заняты на 19,4%. Однако ожидается установка новых кислородных станций.

«Кислородные станции ожидаем где-то в феврале. Это будут поставки из Киева, они будут доставлены в регион. Далее будет производиться их установка. Фактически во всех больницах есть централизованный кислород, но это все будет усиливаться», — добавил Хаустов.

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