В Запорожской области нашли труп ребенка, которого похитили в прошлом году

Главное: Обнаружен труп 11-летнего Максима Самофалова. Его похитили в конце августа.

Детали: Полиция Запорожской области сообщила, что было обнаружено тело одиннадцатилетнего Максима Самофалова. Мальчика похитили в конце прошлого августа и держали в заложниках.

Отмечается, что труп ребенка нашли закопанным в погребе на территории частного домовладения.

Информируется, что в убийстве обоснованно подозревают двое ранее судимых мужчин 25 и 45 лет. Последний имеет девятилетний срок за совершение тяжких преступлений.

Сейчас копы проводят мероприятия по их задержанию.

Сообщается: «С августа прошлого года мальчик находился в розыске как безвестно пропавший. Он был учеником школы-интерната. Следственно-розыскные мероприятия длились более пяти месяцев».

Уточняется, что тело нашли во время проверки полученной информации на территории Якимовской в погребе частного домовладения.

Причину смерти установит экспертиза.

Правоохранители говорят: «Мальчика удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили».

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