Инсайдер рассказал, какие новинки совсем скоро представит Apple

Главное: Apple готовится представить новинки. Их презентуют уже в марте.

Детали: Инсайдер Mac Otakara сообщил, что компания Apple готовит презентацию новинок. Пройдет она уже в марте.

Информируется, что покажут iPad Air 5 и iPhone SE третьего поколения.

Первому продукту предсказывают чип Apple A15 Bionic, 12-мегапиксельную широкоугольную фронтальную камеру с трекингом пользователя, поддержку 5G и вспышку True Tone. Внешне планшет не изменится и сохранит 10,9-дюймовый IPS-дисплей.

В то же время ожидается, что смартфон построят на основе процессора Apple A15 Bionic с поддержку сетей пятого поколения.

При этом в публикации говорится, что сегодня сохраняется интрига: получит ли SE 3 новый внешний вид или останется в корпусе предыдущего поколения – с дизайном iPhone 8.

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