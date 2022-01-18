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Новости > Крещенский сочельник: какой праздник отмечается 18 января

Крещенский сочельник: какой праздник отмечается 18 января

Александр Панько
18.01.22 05:49
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Крещенский сочельник: какой праздник отмечается 18 января

Сегодня, 18 января 2022 года, в мире и Украине отмечают Крещенский сочельник и Интра.

Крещенский сочельник

Именуется этот день Крещенским сочельником или же Великим Наивечерием Господним.  Подготовка к великим христианским праздникам, особенно входящим в число двунадесятых, к коим и относится Крещение, является очень важной частью великого таинства, преддверием его.

Крещенский сочельник неотделим от самого Крещения, поскольку один плавно перетекает в другой, между ними идет ночное бдение. Название «сочельник» происходит от главного христианского блюда, вкушаемого в день Наивечерия, - сочива.

Важности празднования Крещения предшествует строгий пост, и только для сочива, приготовленного из зерен пшеницы с медом, действует исключение. По церковным правилам верующим от пищи следует отказаться до выноса свечи после таинства освящения крещенской воды и утренней Литургии. В былые времена сочиво на Крещенский сочельник готовилось в каждом доме, считалось, что отведавший его, вкусит мир и счастье. По традиции гостей в этот день домой не звали, а сочивом нужно было угощать близких родственников, поэтому его просто разносили по домам, как пожелание благополучия и мирного неба.

Интра (Покровитель змей)

Славянская мифология – яркий многоликий мир с неординарными божествами страшной, сокрушительной силы. Одним из таких небожителей считается Интра – бог-покровитель змей, колодцев, живительных источников, грозных туч, воинов-защитников родной земли.

Древние славяне считали Интру верным помощником самого великого Перуна, его сподвижником и правой рукой. Он был сыном Богородицы Земун и Ночного Неба (Дыя). День почитания Бога выпадает на 18 января. Сущность Интры всегда отождествлялась с миром Нави, миром духов и мертвецов. Считалось, что Бог никогда не спускается на Землю к людям.

Сущность Яви закрыта для него. Только с небес доблестный воитель мог осуществлять свое влияние на жизнь верующих. Он постоянно должен держать оборону в бескрайнем звездном пространстве, не пропуская силы тьмы. В своей борьбе он не может преступить определенную черту и показаться людям. Его дом – Небесные своды, чертоги безграничного пространства.

Древние славяне наделяли Интру удивительной силой, твердостью и рассудительностью ума. Он единственный был удостоен чести стать Хранителем Оружия Богов. После каждого своего сражения с темными недругами небожители должны были передавать Интре оружие на хранение. Считалось, что Хранитель верно рассудит и защитит Богов от непродуманных деяний, вызванных гневом и слепой яростью. Для верующих он был непревзойденным бесстрашным воином, заступником всех мужей, которые стремились защитить славянские земли от напастей. Всесильный славянский пантеон обладал тайными знаниями, именно Интра был блюстителем этих великих тайн силы, мудрости и сокровенных божественных секретов, недоступных простым смертным.

Древние изображения Бога представляют нам образ великого воина одетого в необычную кольчугу. Это сильный, широкоплечий муж. Его латы отмечены замысловатым плетением, по преданию они сияли при свете солнца ярче золота. Шлем конусообразный, островерхий, чтобы придать великому воителю еще более грозный и сокрушающий облик. Оружие сосредоточено в обеих руках Бога – это два больших меча, чтобы не оставить и единого шанса силам зла. Передвигался Интра на волшебном единороге, которому не было равных в скорости и выдержке. Славяне называли скакуна Индрик-зверь.

Вместе с ним славяне наделяли Интру целым рядом коварных качеств, он повелитель змей, змеиный царь, его жена змея-демон Параскева. Древние уважали и боялись Бога. Его связь с миром мертвых всегда вызывала в душах верующих липкий страх, опаску и желание защититься от влияния потусторонних сил.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День зажигания маяка;

- День праздничного ожидания;

- День Винни Пуха в США;

- День памяти преподобной Синклитикии Александрийской.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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