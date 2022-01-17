Коронавирус в Украине: 5 072 заболевших и 78 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 5 072 человека. Умерли 78 людей.

Детали: В Украине отмечается спад пандемии коронавируса. Данные на понедельник, 17 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 5 072 случая заразы. При этом госпитализировали 1 213 человек, а выздоровели 2 520 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 14 616, методом ИФА – 2 240, экспресс-тестами – 18 608.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской области (854) и Киеве (510).

Умерли 78 людей. За все время скончались 98 361 человек.

С начала пандемии заболели 3 759 530 человек, а выздоровели 3 556 162 больных.

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