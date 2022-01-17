Ученые выяснили, почему люди становятся злыми

Главное: Датские ученые выяснили, что злость у людей появляется от скуки. Скука усиливает садистское поведение по всем направлениям, даже среди людей с низким уровнем склонности к жестокости, подытожили авторы работы.

Детали: Оказывается, люди становятся более агрессивными и злыми не только из-за своего характера. Подобные эмоции может вызвать самая обычная скука, говорят ученые из Дании, сообщает «Голос».

Исследователи из Орхусского университета выяснили, что скука может пробуждать в людях ужасные эмоции и даже жестокость.

Для этого специалисты проанализировали девять предыдущих исследований, которые проводились среди 4 тысяч человек, склонных к жестокости. Целью ученых было выяснить — существует ли связь между скукой и проявлением злобы и агрессии.

Результаты показали, что люди действительно становятся злее из-за скуки. Именно с помощью деструктивных эмоций по отношению к другим мы стараемся смягчить собственное неприятное ощущение скуки.

Скука усиливает садистское поведение по всем направлениям, даже среди людей с низким уровнем склонности к жестокости, подытожили авторы работы.

Главное: Стало известно, дефицит какого витамина ведет к депрессии.