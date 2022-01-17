Кремль заявил о «вторжении» НАТО в Украину

Главное: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает «постепенное вторжение» НАТО в Украину. По его словам, Москва не может больше с этим мириться.

Детали: Россия больше не может терпеть «вторжение НАТО в Украину» и считает необходимым оставить свои войска возле украинской границы. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного», — сказал Песков.

По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и альянса к «красной черте». Такую ситуацию Россия якобы «не может больше терпеть».

«И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: „Ребята, для нас это реальная угроза“. И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности», — добавил Песков.

Спикер Кремля утверждает, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — якобы это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к российской границе.

Также Песков утверждает, якобы Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения Альянса.

«Поэтому наши военные на нашей территории там», — сказал Песков.

Он добавил, что политическая мудрость президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена «является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая».

Наконец, Песков сказал, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области.

«Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России», — резюмировал спикер Кремля.

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