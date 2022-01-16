На винницких должностных лиц, переводивших общины УПЦ в ПЦУ, открыли уголовное производство

Новые данные биологов указывают на то, что шестое вымирание на Земле уже началось

Семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, просит помощи

Митрополит УПЦ рассказал о добродетели, без которой невозможно духовное спасение человека

На Закарпатье освятили новый храм УПЦ в честь святителя Василия

На Виннитчине митрополит УПЦ поздравил детей-сирот с Рождественскими праздниками

Митрополит УПЦ рассказал, как научиться быть счастливым

Главные новости за 13 января 2022 года

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник

Коронавирус в Украине: 10 476 заболевших и 140 погибших

Опубликована любопытная статистика за прошедший год

Главные новости за 14 января 2022 года

В Киеве сын топ-чиновника избил человека из-за замечания о неправильной парковке

10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года

12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов

10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату

10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»

11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт

14.01.22 19:56

Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером

12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет

14.01.22 09:58

Больше не «королевское высочество»: Елизавета II лишила своего сына титула и воинских званий

12.01.22 23:38

В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса

13.01.22 09:56

ООН лишила права голоса 8 стран, 3 из которых регулярно голосовали против Украины