На винницких должностных лиц, переводивших общины УПЦ в ПЦУ, открыли головное производство

16.01.22 17:20

Митрополит УПЦ рассказал о добродетели, без которой невозможно духовное спасение человека

16.01.22 17:00

Семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, просит помощи

16.01.22 13:46

Американские ученые разгадали очень древнюю загадку Луны

16.01.22 11:18

Новые данные биологов указывают на то, что шестое вымирание на Земле уже началось

16.01.22 09:35

Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?

15.01.22 20:45

Врач-священник УПЦ рассказал, как избежать развода

15.01.22 15:28

Акции против Сороса и его деятельности в Украине докатились до Закарпатья

15.01.22 14:50

Митрополит УПЦ рассказал, что является подтверждением настоящей веры

15.01.22 14:40

Под офисом Зеленского скандировали: «Сорос – заклятый враг Украины!»

15.01.22 14:25

Вышел фильм об авторе «Щедрика» со священником УПЦ в главной роли