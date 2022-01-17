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Новости > День детских изобретений: какой праздник отмечается 17 января

День детских изобретений: какой праздник отмечается 17 января

Агата Кловская
17.01.22 05:32
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День детских изобретений: какой праздник отмечается 17 января

Сегодня, 17 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День детских изобретений и Зосима-пчельник.

День детских изобретений

Эта международная праздничная дата отмечается в день рождения Бенджамина Франклина, имя которого Всемирный Совет Мира включил в список выдающихся представителей Человечества.

Бенджамин Франклин журналист, изобретатель, ученый, политический деятель стоял у истоков основания США как независимого государства, он первый американец, ставший иностранным членом Петербургской Академии наук (ныне Российская Академия наук). На стодолларовой купюре США изображен портрет Бенджамина Франклина.

День детей – изобретателей так звучит январская дата в другой интерпретации. Ребенком – изобретателем был Бенджамин Франклин. В детстве он изобрел простое приспособление для увеличения скорости пловца, изготовив дощечки размером по стопе ноги и кисти руки, продемонстрировав их скоростные возможности удивленным приятелям.  Три столетия этими приспособлениями пользуются пловцы, ласты, так называется детское изобретение Б. Франклина, знакомы каждому, даже тому, кто никогда не пользовался ими. Франклин был не единственным ребенком, чьё детское изобретение активно используется в жизнедеятельности людей. Ежегодно тысячи детей придумывают и создают чудные вещи, которые уверенно занимают место в повседневной жизни детей и взрослых.

Зосима-пчельник

Название праздник берет от церковного дня почтения памяти мученика Зосима Киликийского. Но для людей его имя больше вызывало представление о святом Зосиме Соловецком, который в народе считался покровителем домашнего пчеловодства и лесного сбора меда. У Зосимы-пчельника просили в молитве дать хороший урожай меда.

По традиции на обеденный стол ставили чашу с медом или медовые сладости. Считалось, что обилие снежных покровов на полях в данный день предвещает щедрый на мед год.

В Зосиму-пчельника в народе существовал обряд выживать с земли черта и его свору. Для этого люди переодевались в вывернутые наизнанку кожухи, зажигали факелы, вооружались железными прутами или кочергой и шли прогонять черта. Роль черта играл мужчина, одетый в медвежью шкуру. Когда на него понарошку набрасывалась толпа, черт скидывал шубу и убегал, а обратно возвращался уже в человеческом обличье. Радуясь победе, молодежь устраивала прыжки через костер.

В доме хозяева совершали обход комнат с иконой и читали при этом молитву, выгоняющую нечистую силу. Для защиты от наведения порчи и нечистых сил изготавливали оберег из чертополоха. Его семь дней хранили под подушкой втайне от окружающих глаз, затем приносили знахарке. Она вываривала чертополох с воском, зачитывая заговоры. Носили такой оберег на шее близ креста.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День канатной дороги;

- День творчества и вдохновения;

- День нарушения обещаний;

- День задабривания телефонного божества.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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