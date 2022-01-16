Шеву уволили из «Дженоа». Следующий этап — сборная Польши?

Главное: Андрей Шевченко уволили из итальянского клуба «Дженоа». Его кандидатуру всерьез рассматривают на пост главного тренера сборной Польши.
Детали: Андрей Шевченко официально уволен с должности главного тренера итальянского «Дженоа». Об этом сообщает пресс-служба генуэзцев.
Украинский тренер возглавил «Дженоа» 7 ноября. Под его руководством команда выиграла лишь один кубковый матч. 7 матчей закончились поражениями, трижды подопечные Шевченко сыграли вничью.
Журналист Роберто Моралес анализирует самое громкое увольнение 2022 года. Почему итальянцы не дождались результата? Каковы причины увольнения Шевы, его будущее и работа в Серии А.
Как информирует журналист-инсайдер Николо Скира в соцсети Twitter, Шевченко ведет переговоры с Польским футбольным союзом по поводу работы главным тренером сборной Польши.
По имеющейся информации, в Польше заинтересованы в назначении украинца.
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: Андрей Шевченко готов поработать в украинском клубном футболе. В том числе в своем родном клубе — в киевском «Динамо».