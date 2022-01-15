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Новости > Умер бывший глава СБУ, засветившийся на «пленках Мельниченко»

Умер бывший глава СБУ, засветившийся на «пленках Мельниченко»

Александр Панько
15.01.22 09:01
57
Умер бывший глава СБУ, засветившийся на «пленках Мельниченко»

Главное: В Киеве умер одиозный бывший глава СБУ, Генерал армии Леонид Деркач. Ему было 82 года. Причина смерти неизвестна. Широкой общественности он был известен, как один из фигурантов «пленок Мельниченко».

Детали: В Киеве на 83-м году жизни скончался бывший глава Службы безопасности Украины и народный депутат, Генерал армии Украины Леонид Деркач. Как сообщил его сын, внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач, на своем канале в Telegram, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

При этом он не сообщил причин смерти отца.

Справка: Леонид Деркач — украинский политический и государственный деятель. Родился в 1939 г в Днепропетровске. В марте 1972 г стал оперуполномоченным Управления КГБ УССР в Днепропетровской области. В 1973 г окончил Высшие курсы КГБ и до конца 80-х годов работал на различных должностях в КГБ УССР на Днепропетровщине.

С ноября 1991 года начал работать в Службе безопасности Украины. В 1995 г возглавил Государственный таможенный комитет Украины, спустя год преобразованный в Государственную таможенную службу Украины.

С апреля 1998 года по февраль 2001 года возглавлял Службу безопасности Украины. На этой должности проявил себя как близкий к президенту Леониду Кучме человек, является одним из фигурантов «кассетного скандала», разгоревшегося вскоре после исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе.

23 августа 2000 г ему было присвоено звание Генерал армии Украины.

Народный депутат Украины IV созыва.

В июне 2006 года уволен с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.

В тему: В ноябре 2012 года бывший сотрудник Управления государственной охраны Украины, майор Николай Мельниченко рассказал на суде, что он был свидетелем нескольких разных разговоров, в ходе которых президент Леонид Кучма и Леонид Деркач обсуждали необходимость каким-то образом остановить деятельность Георгия Гонгадзе как журналиста.

Напомним: 20 августа 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении народного депутата Андрея Деркача, опубликовавшего в 2020 году записи разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, а также Порошенко и Путина.

Тэги: Украина, СБУ, смерть, Георгий Гонгадзе, политика, Николай Мельниченко, Андрей Деркач, новости Украины, Леонид Деркач

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