Умер бывший глава СБУ Деркач

Главное: В Киеве умер бывший глава СБУ, генерал армии Леонид Деркач. Ему было 82 года.

Детали: В Киеве на 83-м году жизни скончался бывший глава Службы безопасности Украины и народный депутат, Генерал армии Украины Леонид Деркач. Как сообщил его сын, внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач, на своем канале в Telegram, отпевание состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Справка: Леонид Деркач — украинский политический и государственный деятель. Родился в 1939 г в Днепропетровске. В марте 1972 г стал оперуполномоченным Управления КГБ УССР в Днепропетровской области. В 1973 г окончил Высшие курсы КГБ и до конца 80-х годов работал на различных должностях в КГБ УССР на Днепропетровщине.

С ноября 1991 года начал работать в Службе безопасности Украины. В 1995 г возглавил Государственный таможенный комитет Украины, спустя год преобразованный в Государственную таможенную службу Украины.

С апреля 1998 года по февраль 2001 года возглавлял Службу безопасности Украины.

23 августа 2000 г ему было присвоено звание Генерал армии Украины.

Народный депутат Украины IV созыва.

В июне 2006 года уволен с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.