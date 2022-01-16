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Новости > Новые данные биологов указывают на то, что шестое вымирание на Земле уже началось

Новые данные биологов указывают на то, что шестое вымирание на Земле уже началось

Александр Панько
16.01.22 11:18
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Новые данные биологов указывают на то, что шестое вымирание на Земле уже началось

Главное: Группа ученых из Франции и Гавайев представила доказательства нового массового вымирания беспозвоночных. По их мнению, оно связано исключительно с деятельностью человека.

Детали: Биологи из Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже представили доказательства начала нового массового вымирания. Как сообщает Lenta.ru, по их подсчетам, оно пока затрагивает отдельные группы организмов, находящиеся в бедственном положении.

Это объясняет, почему темпы вымирания животных, указанных в Красном списке МСОП («Красная книга»), не отличаются от фоновых. Список редких и исчезающих видов живых организмов включает лишь незначительную часть беспозвоночных, оцененных по охранному статусу. Оценки истинной скорости вымирания организмов этой группы намного превосходят фоновое значение.

По мнению исследователей, примерно с XVI в моллюски потеряли 7,5-13% видов из двух миллионов. Это составляет 150-260 тысяч видов, что на несколько порядков больше количества, занесенного в Красную книгу (882 вида).

При этом нет никаких доказательств того, что морская биота достигла того же кризиса, что и неморская. Островные виды пострадали гораздо больше, чем континентальные.

Авторы работы не согласны с утверждением, что новое вымирание является естественным порядком вещей. В настоящее время человек является единственной значительной силой, способной оказывать значительное воздействие на биосферу Земли.

Как заключают специалисты, перед лицом нарастающего кризиса ученые должны применять методы превентивной археологии, собирать и документировать как можно больше видов, прежде чем они исчезнут.

Справка: Массовые вымирания — глобальные катастрофы в истории Земли, когда высокая, по сравнению с фоновым уровнем, доля видов большого числа высших таксонов вымирала в продолжение короткого по геологическим масштабам времени. Общепринятая в настоящий момент концепция разработана в 1980-х годах американскими палеонтологами Д. Сепкоски и Д. Раупом.

На протяжении фанерозоя (последние 540 млн лет) имело место пять крупных массовых вымираний и порядка 20 менее масштабных. Считается, что последнее массовое вымирание произошло примерно 65 млн лет назад и было не самым значительным, однако оно наиболее известно из-за вымирания динозавров. Наиболее же крупное из массовых вымираний (так называемое «Великое вымирание») 250 млн лет назад уничтожило 90% существовавшего тогда биоразнообразия.

В тему: Ранее профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих считает, что Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. По его словам, хотя есть определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого. «Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — заключил Эрлих.

Тэги: США, климат, человечество, Земля, наука, Франция, вымирание, исследование, Гавайи, технологии

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