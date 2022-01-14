Епископ УПЦ объяснил, что значит праздник Обрезания Господнего для православных

Главное: Исправить этот мир можно только в том случае, если мы сами станем другими — через покаяние и изменение ума. В этом и кроется смысл жертвы.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Маленький ребенок, еще не успевший согрешить сам, во время обрезания проливал свою кровь в подтверждение Завета с Богом и...за грехи всех тех, из-за которых этот Завет был разрушен. Тем самым, акт обрезания не только свидетельствовал о принадлежности к народу Божьему, но и взывал к покаянию, к изменению ума и мира», — объяснил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что в Новом Завете больше не проливается кровь младенцев — Христос принес в Жертву Себя.

«После того как на Голгофе была пролита Кровь Богочеловека, ничего большего совершиться уже не может. Это означает, что мы должны и сегодня устанавливать с Богом личный Завет — не через обрезание плоти, а через обрезание сердца. „Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего“ (Втор. 10, 16), — говорит нам пророк Моисей, потому что, по слову апостола Павла, „не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога“. (Рим. 2, 28-29)», — подытожил епископ Виктор.

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