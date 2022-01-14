Главные новости за 14 января 2022 года

— Хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт госуслуг «Дия».

— Ночная кибератака на государственные сайты Украины стала самой мощной за последние годы. По данным Госспецсвязи, всего от нее пострадали около семи десятков страниц.

— Таксистов в Украине обяжут устанавливать кассовые аппараты. Идея созрела в Верховной Раде.

— Минюст опубликовал статистические данные по количеству рождений, браков и разводов за прошлый год. Также стало известно, сколько украинцев поменяли имена.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 10 476 человек. Умерли 140 людей.

— По результатам плановых и внеплановых контрольных мероприятий в сфере ЖКХ жителям Киева вернули почти 50 млн грн за некачественно предоставленные услуги.

— Годовалая девочка проглотила одиннадцать магнитов в Харькове. Ее прооперировали.

— 37-летний киевлянин изнасиловал 5-летнюю дочь своей знакомой. При обыске у него была найдена детская порнография. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

— Украинский теннисист Сергей Стаховский решил завершить свою карьеру. В возрасте 36 лет.

— Президент РФ назначил главу российской делегации в ТКГ Бориса Глызлова послом в Беларуси. По мнению кремлевского эксперта Сергея Маркова, это указывает на то, что «Россия будет предпринимать другие действия по освобождению Украины от американской оккупации».

— Королева Великобритании Елизавета II лишила обвиненного в изнасилованиях несовершенноленей принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа. Теперь он буде защищать себя в суде как частное лицо.

— Австралия во второй раз аннулировала визу первой ракетке мира Новаку Джоковичу из-за отсутствия вакцинации. Таким образом, он практически потерял шанс выиграть Australian Open в этом году и завоевать рекордный 21-й титул в турнирах Большого шлема.

— Ученые выяснили, что после начала пандемии коронавируса люди стали считать друг друга более привлекательными в защитных масках. Наиболее привлекательным считается лицо, закрытое одноразовой хирургической маской.