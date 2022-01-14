Стало известно, сколько денег коммунальщики вернули киевлянам за некачественные услуги

Главное: По результатам плановых и внеплановых контрольных мероприятий в сфере ЖКХ жителям Киева вернули почти 50 млн грн за некачественно предоставленные услуги.

Детали: В 2021 году исполнители услуг жилищно-коммунального хозяйства перечислили киевлянам за некачественно предоставленные услуги 47,3 млн. грн. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные жилищно-коммунальной инспекции города, перерасчет, в частности, был выполнен компаниями, осуществляющими обслуживание домов и придомовых территорий в части уборки мест общего использования и уборки дворов, а также технического обслуживания лифтов.

Всего было проведено более 2 тыс. плановых контрольных мероприятий и 618 внеплановых по обращениям граждан.

Относительно ненадлежащим образом предоставленных услуг по предоставлению централизованного отопления и горячего водоснабжения и по результатам контрольных мероприятий исполнителями услуг проведены перерасчеты на общую сумму 1 млн 374 тыс. грн.

При этом в КГГА отметили, что в вопросе перерасчета за услугу отопления необходимо учитывать все технические факторы, в частности, состояние жилья и отсутствие вмешательства в домовую систему теплоснабжения со стороны жильцов, поскольку часто коммунальные и другие службы фиксируют случаи увеличения отапливаемой площади квартиры, выноса систем отопления на балконы и т. д. «Это разбалансирует систему дома и приводит к тому, что в одних помещениях тепла недостаточно, а в других — с избытком», — добавили в КГГА.

Отметим, что инспекторы управления мониторят обращения, поступающие к исполнителям услуг через Центральную диспетчерскую службу по ЖКХ — 1557, а также на официальной странице подразделения в Facebook.

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