Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, сколько денег коммунальщики вернули киевлянам за некачественные услуги

Стало известно, сколько денег коммунальщики вернули киевлянам за некачественные услуги

Александр Панько
14.01.22 16:59
182
Стало известно, сколько денег коммунальщики вернули киевлянам за некачественные услуги

Главное: По результатам плановых и внеплановых контрольных мероприятий в сфере ЖКХ жителям Киева вернули почти 50 млн грн за некачественно предоставленные услуги.

Детали: В 2021 году исполнители услуг жилищно-коммунального хозяйства перечислили киевлянам за некачественно предоставленные услуги 47,3 млн. грн. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные жилищно-коммунальной инспекции города, перерасчет, в частности, был выполнен компаниями, осуществляющими обслуживание домов и придомовых территорий в части уборки мест общего использования и уборки дворов, а также технического обслуживания лифтов.

Всего было проведено более 2 тыс. плановых контрольных мероприятий и 618 внеплановых по обращениям граждан.

Относительно ненадлежащим образом предоставленных услуг по предоставлению централизованного отопления и горячего водоснабжения и по результатам контрольных мероприятий исполнителями услуг проведены перерасчеты на общую сумму 1 млн 374 тыс. грн.

При этом в КГГА отметили, что в вопросе перерасчета за услугу отопления необходимо учитывать все технические факторы, в частности, состояние жилья и отсутствие вмешательства в домовую систему теплоснабжения со стороны жильцов, поскольку часто коммунальные и другие службы фиксируют случаи увеличения отапливаемой площади квартиры, выноса систем отопления на балконы и т. д. «Это разбалансирует систему дома и приводит к тому, что в одних помещениях тепла недостаточно, а в других — с избытком», — добавили в КГГА.

Отметим, что инспекторы управления мониторят обращения, поступающие к исполнителям услуг через Центральную диспетчерскую службу по ЖКХ — 1557, а также на официальной странице подразделения в Facebook.

В тему: В августе 2021 года коммунальным службам разрешили отключать украинцев за долги. Запрет на отключение будет действовать только на время «красной зоны».

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, Киевская городская государственная администрация, деньги

Комментарии

Статьи

14.01.22 09:06

Печальная история MD530F в Афганистане

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов
14.01.22 14:32

Анатолий Шарий: Зеленский уехал отдыхать, потому что устал вводить санкции против своих оппонентов

Автор: «Известия»

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.01.22 16:19

В последний день на «Дакаре» разыгралась трагедия
14.01.22 15:56

Россия решила предпринять «другие действия по освобождению Украины от американской оккупации»
14.01.22 15:36

Опубликована любопытная статистика за прошедший год
14.01.22 15:33

Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех
14.01.22 15:05

Митрополит Элладской Церкви заявил об опасных последствиях автокефалии ПЦУ для всего Православия
14.01.22 14:59

Британские ученые обнаружили крайне необычное последствие пандемии коронавируса
14.01.22 14:28

Киевлянин насмотрелся детской порнографии и изнасиловал 5-летнего ребенка
14.01.22 13:58

Австралия оставила первую ракетку мира без рекорда из-за принципиальной позиции по вакцинации
14.01.22 13:41

Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
14.01.22 13:01

Легендарный украинский теннисист повесил ракетку на гвоздь
14.01.22 15:36

Опубликована любопытная статистика за прошедший год
14.01.22 13:41

Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
14.01.22 10:53

Коронавирус в Украине: 10 476 заболевших и 140 погибших
14.01.22 09:15

«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины
13.01.22 23:13

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник
13.01.22 19:00

Главные новости за 13 января 2022 года
13.01.22 15:27

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо
13.01.22 14:58

В Украине поставили на жесткий учет все антибиотики: стали известны причины
13.01.22 09:50

Коронавирус в Украине: 10 046 заболевших и 191 погибших
13.01.22 09:24

Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
08.01.22 13:16

В воинской части «Десна» снова умер военный
07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась
10.01.22 00:01

В Украине ударит неслабый мороз: синоптики озвучили дату
10.01.22 11:29

Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»
11.01.22 19:11

Медики из США рассказали, как распознать инсульт
12.01.22 14:59

Кабмин ограничил цены на 9 жизненно важных продуктов
10.01.22 19:06

Главные новости за 10 января 2022 года
08.01.22 05:33

День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года
09.01.22 13:22

Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству
12.01.22 00:01

Как оказалось, развод негативно сказывается на мужском здоровье. А на женском – нет
Фото и Видео
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
В Крыму произошла авария с чертовой дюжиной автомобилей – причиной стал гололед
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
Один из регионов России засыпало сугробами в человеческий рост
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
В Сети появилось видео эпичного конфуза Лукашенко
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Запуск украинского спутника «СИЧ-2-30»: прямая трансляция
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Автомобиль Кличко поймали на нарушении ПДД
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Под Киевом загорелся большой склад автомобильных покрышек
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
Опубликовано видео странного инцидента в аэропорту Гондураса
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Чего нам ждать в 2022 году?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.