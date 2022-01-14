В последний день на «Дакаре» разыгралась трагедия

Главное: На ралли-марафоне «Дакар» в Саудовской Аравии в последний день трагически погиб главный механик команды PH Sport Кентен Лавале.

Детали: Член команды PH Sport Кентен Лавале погиб в возрасте 20 лет во время последнего этапа ралли «Дакар», проходившего в Саудовской Аравии. Как сообщается на официальном сайте состязания, он попал в аварию, находясь за рулем машины технической поддержки команды.

Его автомобиль столкнулся с грузовиком местного жителя. Водитель скончался на месте.

Организаторы «Дакара» выразили соболезнования родным и близким участника гонки.

Лавале был главным механиком команды PH Sport экипажа Руди Жако. Команда выступала в зачете Classic.

Отметим, что в этом году третий раз подряд гонка проходила в Саудовской Аравии. Соревнования стартовали 1 января 2022 года и завершились 14 января.

Справка: Ралли-марафон «Дакар», ранее известный также как «Ралли Париж—Дакар» — ежегодное соревнование различных транспортных средств, основанное французом Тьерри Сабином в 1978 г. До 2009 г ралли финишировало или начиналось в столице Сенегала — Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов). С 2009 по 2019 гг проходило в Южной Америке. С 2020 года маршрут ралли проложен в Азии, по территории Саудовской Аравии.

В ралли-рейде принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников — любители, их число достигает 80 %. На «Дакаре» с 1981 года нет абсолютного зачёта, а победители соревнования выявляются в своих классах. На данный момент это автомобили, мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы Side-by-side (UTV) и грузовые машины.

В тему: В январе 2016 года автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона «Дакар». В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетние и беременная женщина.

Напомним: В 2021 году организаторы ралли-рейда «Дакар» установили ограничения в скорости для гонщиков. Это произошло после того, как Toyota обвинила команду Mini в несправедливом преимуществе в мощности.