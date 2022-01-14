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Новости > Опубликована любопытная статистика за прошедший год

Опубликована любопытная статистика за прошедший год

Александр Панько
14.01.22 15:36
137
Опубликована любопытная статистика за прошедший год

Главное: Минюст опубликовал статистические данные по количеству рождений, браков и разводов за прошлый год. Также стало известно, сколько украинцев поменяли имена.

Детали: В 2021 году в Украине зарегистрировали 273772 рождения, 214012 браков и 29587 разводов. Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины, украинцы также 15861 раз меняли имя, фамилию или отчество.

Всего в 2021 году было зарегистрировано более 1,2 млн. актовых записей гражданского состояния. По сравнению с 2020 годом это количество выросло на 125938 актовых записей.

В целом в топ-5 регионов по количеству зарегистрированных рождений вошли:

— Киев — 29768;

— Днепропетровская область — 19687;

— Львовская область — 19548;

— Одесская область — 19437;

— Харьковская область — 15581.

Регионами с наибольшим количеством зарегистрированных браков были:

— Киев — 25301;

— Днепропетровская область — 18770;

— Одесская область — 15910;

— Харьковская область — 15458;

— Львовская область — 13706.

А изменений имени больше всего зафиксировали:

— в Киеве — 1788;

— в Днепропетровской области — 1367;

— в Черновицкой области — 1069;

— в Харьковской области — 998;

— в Одесской области — 946.

Тэги: Киев, общество, Днепропетровская область, Одесская область, Львовская область, статистика, развод, Харьковская область, семья, брак, рождение, Министерство юсти.ции Украины

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