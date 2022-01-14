Британские ученые обнаружили крайне необычное последствие пандемии коронавируса

Главное: Ученые выяснили, что после начала пандемии коронавируса люди стали считать друг друга более привлекательными в защитных масках. Наиболее привлекательным считается лицо, закрытое одноразовой хирургической маской.

Детали: Ученые из Университета Кардиффа провели исследование с целью определения привлекательности лиц в медицинских масках для окружающих. Как сообщает The Guardian, до пандемии коронавируса считалось, что медицинские маски снижают привлекательность человека, поскольку ассоциируются с болезнью.

Они решили проверить, изменилось ли это восприятие с тех пор, как ношение маски стало привычным.

Первый этап исследования прошел в феврале 2021 года. 43 женщины попросили оценить по шкале от 1 до 10 привлекательность мужских лиц без маски, мужчин, которые носят обычную маску из ткани, синюю медицинскую маску или держат черную книгу, прикрывающую низ лица.

Участницы оценили тех, кто носит тканевые маски, как более привлекательных, по сравнению с мужчинами без масок или с книгой.

Хирургическая маска собрала еще больше высоких оценок.

На втором этапе работы ученые попросили группу мужчин оценивать фотографии женщин в масках. Это исследование еще не было опубликовано, но, по словам исследователей, результаты в целом идентичные.

По мнению одного из авторов исследования Майкла Льюиса, пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем людей в масках. «Когда мы видим, что кто-то носит маску, мы больше не думаем, что у этого человека болезнь и от нее нужно держаться подальше», — объяснил он, напомнив, что с точки зрения эволюционной психологии признаки заболевания могут играть большую роль в выборе партнера.

Он также допустил, что маски также могут делать людей более привлекательными, поскольку они обращают внимание на глаза.

В тему: По подсчетам Всемирного фонда дикой природы, по состоянию на середину 2021 года в Евросоюзе ежедневно использовалось до 900 млн медицинских масок. В мире эта цифра может достигать 7 млрд. При этом маски несут угрозу для окружающей среды.