Киевлянин насмотрелся детской порнографии и изнасиловал 5-летнего ребенка

Главное: 37-летний киевлянин изнасиловал 5-летнюю дочь своей знакомой. При обыске у него была найдена детская порнография. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Детали: В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку. Как сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook, им оказался 37-летний ранее не судимый местный житель.

Установлено, что фигурант забрал малолетнюю к себе домой и совершил в отношении нее сексуальное насилие. Пострадавшей оказалась дочь его знакомой.

Мы провели санкционированные обыски по месту жительства мужчины, откуда изъяли вещественные доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями, содержащими детскую порнографию.

Задержанному сообщено о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных действий по четырем статьям Уголовного Кодекса. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет с конфискацией имущества.

В тему: По данным Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Украине два года подряд был зафиксирован рост количества детей, пострадавших от изнасилований. При этом Украина находится в тройке лидеров по производству детской порнографии в мире.