Жена Макрона наконец-то официально объяснила, является ли она трансгендером

Главное: Брижит Макрон прокомментировала слухи о том, что является трансгендером. Она все отрицает.

Детали: Жена президента Франции Брижит Макрон впервые официально прокомментировала слухи о том, что является трансгендером. Сделала она это в эфире местного радио.

Женщина сказала: «Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо. И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо».

Она добавила: «Злоумышленники работали над изменением генеалогических данных. Если я ничего не сделаю, в то время как я уже четыре года веду борьбу с травлей, то мой голос так и не будет услышан. И мне скажут: вы ничего не делаете. Мне потребовалось 5,5 дней с адвокатом, чтобы удалить эту информацию».

В тему: Сообщается, что Брижит Макрон якобы является трансгендером, так как она была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (ее девичья фамилия). 68-летняя первая леди собирается подать официальную жалобу.