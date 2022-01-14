Легендарный украинский теннисист повесил ракетку на гвоздь

Главное: Украинский теннисист Сергей Стаховский решил завершить свою карьеру. В возрасте 36 лет.

Детали: Легендарный украинский теннисист Сергей Стаховский завершил профессиональную карьеру в возрасте 36 лет. Об этом информирует Федерация тенниса Украины.

Там отметили, что первый свой профессиональный матч он провел в Киеве в возрасте 16 лет.

В сообщении говорится: «За свою карьеру он четыре раза выигрывал турниры АТР в одиночном разряде и столько же в парном. В его активе семь титулов на турнирах ATP Challenger Tour в одиночном разряде и десять – в парном».

По данным портала АТР, украинец сыграл 881 матч на турнирах всех уровней и одержал 449 побед.

Стоит добавить, что наивысшим местом в рейтинге АТР для него была 31-я строчка в 2010-м году.

А вот в парном разряде самый высокий рейтинг спортсмена это 33-е место в 2011-м году.

За карьеру он заработал 5,5 миллионов долларов призовых.

Также нужно напомнить, что Сергей Стаховский провел 77 матчей за сборную Украины. Он является рекордсменом по общему количеству побед (47), количеству побед в одиночных матчах (32), и в парных (15).

За Украину он играл на протяжении пятнадцати лет, что, в свою очередь, тоже является рекордом.

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