Депутаты готовят неприятный сюрприз украинским таксистам

Главное: Таксистов в Украине обяжут устанавливать кассовые аппараты. Идея созрела в Верховной Раде.

Детали: Украинским таксистам готовят неприятный сюрприз. Их хотят обязать устанавливать в машины кассовые аппараты.

Об этом поведал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев «Українським новинам».

Отмечается, что данный законопроект сейчас согласовывается с министерством инфраструктуры.

Зарегистрировать его в парламенте хотят уже в конце января.

Сам глава комитета сказал: «Я достаточно жестко требую, чтобы он появился».

В тему: В прошлом году в Украину ввезли рекордное число подержанных автомобилей.