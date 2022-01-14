В Харькове крошечная девочка «наелась»… магнитов

Главное: Годовалая девочка проглотила одиннадцать магнитов в Харькове. Ее прооперировали.
Детали: В Харькове произошло ЧП. Тут годовалая девочка проглотила одиннадцать магнитов.
Об этом сообщает Харьковская областная детская больница №1.
Отмечается, что ребенка доставили к врачам с подозрением на пищевое отравление.
Однако при диагностике были обнаружены инородные тела кишечника: это были магниты, которые соединились между собой и образовали кольцо.
Информируется, что это привело к тяжелой хирургической патологии – непроходимости кишечника.
Сообщается, что после сложной операции хирургам удалось удалить инородные тела и ликвидировать непроходимость кишечного пути.
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