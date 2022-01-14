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Новости > В Крыму произошло кровавое ДТП: пострадало немало людей

В Крыму произошло кровавое ДТП: пострадало немало людей

Агата Кловская
14.01.22 11:08
520
В Крыму произошло кровавое ДТП: пострадало немало людей

Главное: ДТП произошло в Крыму. Пострадали девять человек.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло кровавое ДТП. О нем сообщают СМИ полуострова.

Отмечается, что авария произошла утром пятницы, 14 января, возле села Журавки.

Перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, который ехал из Феодосии в поселок Кировский.

Сообщается, что машина вылетела с дороги и перевернулась.

Пострадали водитель и его восемь пассажиров. Их госпитализировали.  

Причины инцидента устанавливаются. 

В тему: Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму.

Тэги: ДТП, Крым, общество, авария, новости Украины

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