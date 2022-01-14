В Крыму произошло кровавое ДТП: пострадало немало людей

Главное: ДТП произошло в Крыму. Пострадали девять человек.
Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло кровавое ДТП. О нем сообщают СМИ полуострова.
Отмечается, что авария произошла утром пятницы, 14 января, возле села Журавки.
Перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, который ехал из Феодосии в поселок Кировский.
Сообщается, что машина вылетела с дороги и перевернулась.
Пострадали водитель и его восемь пассажиров. Их госпитализировали.
Причины инцидента устанавливаются.
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