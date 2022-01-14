Коронавирус в Украине: 10 476 заболевших и 140 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 10 476 человек. Умерли 140 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Данные на пятницу, 14 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 10 476 случаев заразы. Госпитализировали 1 656 больных, а выздоровели 7 285 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 37 216, методом ИФА – 6 694, экспресс-тестами – 35 156.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 193), а также Львовской (1 001) и Ивано-Франковской (880) областях.

Умерли 140 людей. За все время скончались 98 068 человек.

С начала пандемии заболели 3 737 510 людей, а выздоровели 3 545 111 больных.

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