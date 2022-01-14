«За прошлое, настоящее и будущее»: хакеры положили госсайты Украины

Главное: Хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт госуслуг «Дия».

Детали: В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Первоначально об этом сообщило Министерство образования и науки на своей официальной странице в Facebook.

В ведомстве призывали пользоваться другими вебресурсами, в том числе официальными страницам министерств в соцсетях.

При заходе на сайт Министерства иностранных дел на весь экран отображалось объявление, написанное на украинском, русском и польском языках.

Впоследствии аналогичная участь постигла сайты Кабинета Министров Украины, Министерства молодежи и спорта, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства по делам ветеранов, Министерства защиты окружающей среды, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственного казначейства.

Не открывается также сайт госуслуг «Дия». При этом приложение работает исправно.

На момент написания новости большинство сайтов не открываются, однако и не отображают провокационное обращение хакеров.