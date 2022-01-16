Американские ученые разгадали очень древнюю загадку Луны

Главное: Ученые из США предложили новое объяснение загадки лунных пород, хранящих свидетельства о мощном магнитном поле, которое в древности соперничало по силе с Земным. По их мнению, оно сформировалось благодаря «магнитному динамо».

Детали: Ученые Брауновского университета в США предположили, что древняя Луна могла генерировать собственное магнитное поле благодаря так называемому «магнитному динамо». Как сообщает Lenta.ru, это эффект самогенерации магнитного поля благодаря наличию металлического ядра у крупных планет, вращающегося в жидкой расплавленной мантии.

Исследование показало, что в случае Луны сильное магнитное поле могла генерировать внутренняя конвекция, вызванная прохождением сквозь мантию спутника гигантских скальных образований. Такое поле не способно существовать в течение длительного времени, но оно возникает периодически и обладает высокой интенсивностью.

Модели ядра показывают, что спутник Земли слишком мал и ему не хватало конвективной силы, чтобы создавать постоянное сильное поле, как у Земли. Для этого необходимо интенсивное конвективное перемешивание из-за разницы температуры между ядром и мантией. У ранней Луны мантия была ненамного холоднее ядра, поэтому конвекция не была сильной.

Когда магматический океан на ранней Луне начал остывать и затвердевать, породы с минералами оливин и пироксен опустились к ядру, а менее плотные минералы всплыли и образовали кору. Породы, содержащие титан, затвердели позднее, но оказались более плотными, чем минералы под ними.

Со временем титановые образования погрузились в менее плотную мантийную породу. Когда каждый из сгустков размером до 60 км достигал ядра, они давали толчок «динамо-машине» Луны, усиливая конвекцию.

Отметим, что в настоящее время у Луны отсутствует магнитное поле.

В тему: Весной 2017 года планетологи из США показали, что примерно три миллиарда лет назад Луна имела собственное магнитное поле. По своей силе оно было сравнимо с полем нашей планеты и просуществовало примерно миллиард лет.

В том же году исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Рутгерса проанализировали образцы лунных пород, собранных во время миссии «Аполлон-15» и выяснили, что они сформировались 1-2,5 миллиарда лет назад в присутствии относительно слабого магнитного поля, индукция которого составляла 5 микротесла (Тл), что примерно в 10 раз слабее магнитного поля Земли, но в 1000 раз сильнее полей в межпланетном пространстве. Однако 3-4 млрд лет назад магнетизм Луны был на два порядка сильнее.