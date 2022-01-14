Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник

Главное: Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник «Сич-2-30». В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Детали: В четверг, 13 января, ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX запустила на орбиту украинский спутник «Сич-2-30». Как сообщает LB.ua, запуск состоялся из пусковой площадки на мысе Канаверал.

Это первый за последние 10 лет аппарат отечественного производства, запущенный в космос Украиной. Его стоимость составила 98 млн грн. Еще $1,99 млн было заплачено компании Илона Маска за запуск.

Создателей спутника с успешным запуском уже поздравил президент Владимир Зеленский. «Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ІТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали способность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство. С уверенностью могу сказать, сегодня у нас есть еще один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса», — написал он на своем канале в Telegram.

Позже он также сообщил, что с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме. «Данные, полученные благодаря „Сич-2-30“, будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», — объяснил Зеленский.

Видео запуска в прямом эфире транслировал официальный канал SpaceX в YouTube.

Отметим, что вместе с украинским спутником Falcon 9 вывела на орбиту еще 104 аппарата из 20 стран.

Справка: «Сич-2-30» — украинский спутник оптико-электронного наблюдения Земли. Предназначен для получения цифровых изображений на поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн и передачи информации полученных изображений наземному информационному комплексу космической системы.

Разрабатывался c 2013 г под наименованием «Сич-2-1» в рамках Национальной космической программы Украины и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 г. Основным производителем спутника является КБ «Южное». Срок его эксплуатации составляет 3 года.

В тему: 7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы «Сич-2-1». В правительстве рассчитывали запустить его в космос уже до конца года, однако в итоге старт пришлось отложить.

По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, до конца 2025 г Украина планирует вывести на орбиту еще 8 спутников отечественного производства.