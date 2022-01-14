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Новости > Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник

Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник

Александр Панько
13.01.22 23:13
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Как тебе такое, Илон Маск? Украина впервые за 10 лет запустила на орбиту собственный спутник

Главное: Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, выведшую на орбиту украинский оптический спутник «Сич-2-30». В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме.

Детали: В четверг, 13 января, ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX запустила на орбиту украинский спутник «Сич-2-30». Как сообщает LB.ua, запуск состоялся из пусковой площадки на мысе Канаверал.

Это первый за последние 10 лет аппарат отечественного производства, запущенный в космос Украиной. Его стоимость составила 98 млн грн. Еще $1,99 млн было заплачено компании Илона Маска за запуск.

Создателей спутника с успешным запуском уже поздравил президент Владимир Зеленский. «Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ІТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали способность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство. С уверенностью могу сказать, сегодня у нас есть еще один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса», — написал он на своем канале в Telegram.

Позже он также сообщил, что с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме. «Данные, полученные благодаря „Сич-2-30“, будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», — объяснил Зеленский.

Видео запуска в прямом эфире транслировал официальный канал SpaceX в YouTube.

Отметим, что вместе с украинским спутником Falcon 9 вывела на орбиту еще 104 аппарата из 20 стран.

Справка: «Сич-2-30» — украинский спутник оптико-электронного наблюдения Земли. Предназначен для получения цифровых изображений на поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн и передачи информации полученных изображений наземному информационному комплексу космической системы.

Разрабатывался c 2013 г под наименованием «Сич-2-1» в рамках Национальной космической программы Украины и Концепцией реализации космической деятельности на период до 2032 г. Основным производителем спутника является КБ «Южное». Срок его эксплуатации составляет 3 года.

В тему: 7 апреля 2021 года Кабинет министров Украины принял постановление о финансировании работ по созданию космической системы «Сич-2-1». В правительстве рассчитывали запустить его в космос уже до конца года, однако в итоге старт пришлось отложить.

По словам главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая, до конца 2025 г Украина планирует вывести на орбиту еще 8 спутников отечественного производства.

Тэги: космос, спутник, Илон Маск, SpaceX, технологии, новости Украины, Сич-2-1, СИЧ-2-30

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