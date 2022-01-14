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Новости > В ЕС запретили цветные татуировки

В ЕС запретили цветные татуировки

Агата Кловская
13.01.22 22:58
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В ЕС запретили цветные татуировки

Главное: В начале января в Евросоюзе запретили использовать цветные пигменты для татуировок. В списке запрещенных пигментов оказались Blue 15 и Green 7, которые входят в состав большинства чернил для тату.

Детали: В Европейском Союзе с 4 января вступил в силу запрет использования цветных пигментов для татуировок из-за опасных химикатов, которые содержатся в красках для тату. Об этом сообщает DW.

По данным Европейского химического агентства (ECHA), около четырех тысяч химикатов в составах красок для тату несут потенциальную опасность для здоровья. Они могут вызывать рак и генетические мутации.

Поставщики пигментов обещали до конца 2021 года сделать чернила безопасными, но не выполнили обещание.

В списке запрещенных пигментов оказались Blue 15 и Green 7, которые входят в состав большинства чернил для тату.

Отмечается, что работники индустрии тату недовольны запретом и надеются на альтернативу.

В тему: Украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского.

Тэги: Евросоюз, Европа, татуировка, ЕС, Европейский Союз, чернила

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