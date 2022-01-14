Инсайдер рассказал об уникальной особенности iPhone 14

Главное: Раскрыты подробности грядущего iPhone 14. Он получит память на 2 ТБ.

Детали: Инсайдер Gizchina поведал, каким будет грядущий iPhone 14. Презентация продукта от Apple запланирована на будущий сентябрь.

Сообщается, что производитель хочет перевести новое поколение смартфонов на технологию флеш-памяти QLC NAND.

Отмечается, что сегодня в iPhone используются чипы TLC, которые отличаются большей стабильностью в работе и производительностью, но дороже и стали дефицитом на фоне полупроводникового кризиса.

Информируется: «iPhone 14 может получить версию с 2 ТБ памяти».

Стоит добавить, что сегодняшний максимум памяти – 1 ТБ.

Полагается, что увеличение максимального объема накопителя может быть связано с планами дать iPhone возможность снимать ролики в разрешении 8K, которые занимают гораздо больше места в памяти, чем 4K-видео.

Кроме этого ожидается, что смартфон лишится экранного выреза, получит новую платформу и иные камеры.

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