Не моргнув глазом отныне ковид-сертификат в «Дии» не получить

Главное: Минцифры изменил алгоритм авторизации для цифровой подписи, в частности, убрав требование вращения головой на камеру. Отныне для того, чтобы подписать любой документ в «Дии» достаточно лишь моргнуть глазами.

Детали: В Министерстве цифровой трансформации изменили процедуру создания и использования электронной подписи «Дия.Подпись». Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем канале в Telegram, теперь для подтверждения личности достаточно лишь моргнуть глазами.

«Теперь не нужно крутить головой, а лишь один раз моргнуть. И все — вы подтвердили личность и подписали документ. Например, я подписал лицом документ об аренде квартиры в „Дии“ и направил документ арендатору», — написал он.

Министр напомнил, что «Дия.Подпись» большинство украинцев создали при генерировании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Тогда многие жаловались на сбои из-за того, что нужно было поворачивать головой в разные стороны.

По словам Федорова, с обновленной электронной подписью можно в телефоне подписывать любые документы: контракты, заявления об отпуске, договоры аренды квартир и т. д.

В тему: Необходимость крутить головой для цифровой подписи вызвала множество проблем у пользователей на этапе запуска электронных сертификатов о вакцинации в приложении «Дия».