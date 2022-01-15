День Википедии: какой праздник отмечается 15 января

Сегодня, 15 января 2022 года, в мире и Украине отмечают День Википедии и Сильвестров день.

День Википедии

Википедия представляет собой универсальную онлайн энциклопедию, свободную для доступа каждого интернет-пользователя. Статьи сайта составляются на разных языках совместным трудом авторов-добровольцев. Одно из ключевых преимуществ Википедии заключается в возможности предоставлять сведения на своем языке. По объему данных и числу тем она является самой содержательной энциклопедией из когда-либо существующих в истории.

В случае выявления ошибки или нехватки сведений можно, нажать клавишу «редактирование», устранить неточности, добавить другие данные либо, полностью переписав статью, добавить ее на сайт. Таким образом, чаще всего и дополняются разделы, создаются новые публикации, осуществляется развитие портала. Знания людей становятся общественным достоянием.

Предшественницей Википедии считается Нупедия – англоязычный проект. Статьи на сайте создавали люди из академического общества и научной среды. Основателями самого проекта стали Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс. Чтобы информация на портале обновлялась быстрее, в январе 2001 года молодые люди основали Википедию.

С того времени участвовать в редактировании статей может любой интернет-пользователь. Помимо этого, каждый год во всем мире празднуется день рождения Википедии. Энциклопедия получила название от слова «вики», которое переводится как «быстро». Весной того же года было введено несколько языковых категорий сайта, в частности русская, шведская, итальянская, японская и пр. На сегодняшний день Википедия насчитывает свыше 260 языковых разделов.

Каждая из статей имеет две страницы – сам текст и обсуждение посетителей, где разрешено делать замечания по поводу статьи, если нет желания лично заниматься исправлением. Хотя некоторые люди лично вносят поправки. Условия участия в создании Википедии устанавливаются сообществом на основе договоренности. Иными словами, каждый высказавшийся участник, предоставляет и соответствующие доводы. Далее рассматриваются все имеющиеся доводы, в итоге, достигнув согласия, участники выносят окончательный вердикт.

Сильвестров день

Название дня происходит от церковной даты почтения святого Сильвестра I, папы Римского в 4 веке. По преданию святой всю жизнь посвятил Богу, обращая язычников к христианству и помогая гонимым христианам. В 30 лет стал диаконом, а далее пресвитером Римской церкви. Сан Папы римского Сильвестр получил после кончины предыдущего епископа.

В народе Сильвестров день величали Куриным праздником, а хозяева заботились о птице. Проводили чистку курятника, меняли солому в гнездах, ремонтировали жердочки, окуривали курятник можжевельником. На видном месте курятника вешали оберег – темный камень с отверстием по центру. Если не находили камень, использовали горлышко от кувшина или куриный череп с дыркой. Такой оберег защищал птиц от сглаза и болезней, отгонял кикимор, душащих кур.

В народе существовала легенда, согласно которой черный семилетний петух нес яйцо в навозе как раз на Сильвестров день. Его высиживала жаба и на 4 июня из яйца вылупливался Василиск. Дабы этого избежать, крестьяне не долго держали черных петухов.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День поиска пропавшего эха;

- День памяти преподобного Серафима Саровского;

- День памяти праведной Иулиании Лазаревской;

- День чайного гриба в США.