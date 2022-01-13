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Новости > В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо

В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо

Александр Панько
13.01.22 15:27
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В Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо

Главное: Сегодня крупные сети АЗС резко подняли цены на бензин и дизельное топливо в Украине — на 1 грн и более за литр.

Детали: 13 января самая большая консолидированная сеть автомобильных заправок группы «Приват», которая торгует бензином под брендами «Авиас», ANP и «Укрнафта», повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр. Как сообщает Enkorr со ссылкой на мониторинг консалтинговой группы «А-95», так в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л, ДТ — до 30,00 грн/л.

На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 30 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.

В то же время на автозаправках WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, А-95 — на 0,95 коп./л, до 31,99 грн/л и 32,92 грн/л соответственно.

Дизельное топливо в этих сетях прибавило в стоимости сразу 1,34 грн/л, — до 32,16 грн/л.

В тему: В декабре 2021 года Министерство экономики опубликовало расчеты, согласно которым бензин и дизельное топливо в Украине должны подешеветь.

Тэги: бензин, цена, экономика, топливо, дизельное топливо, WOG, подорожание, Приват, ОККО, автозаправка, новости Украины

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