На Тернопольщине активисты ПЦУ выселяют из церковного дома вдову священника УПЦ

Главное: В Тернопольской области активисты ПЦУ, захватившие храм Украинской Православной Церкви в селе Брыков, выселяют из церковного дома вдову священника Виктора Омельчука.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, через день после внезапной смерти священника, активисты угрожают вдове выселением.

По словам верующих, отец Виктор служил в селе с 1992 года и почти 30 лет прожил с матушкой Еленой и детьми в церковном доме. После захвата храма рейдеры угрожали отцу Виктору и его семье, вламывались в дом с требованием отдать его ПЦУ. Но так как законных оснований у них не было, жилье удалось отстоять.

8 января 2022 года протоиерей Виктор Омельчук отошел ко Господу из-за осложнений, вызванных COVID-19. Отпевание почившего клирика возглавил правящий архиерей митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

И уже с 10 января активисты ПЦУ начали угрожать 61-летней матушке Елене и даже пошли к главе местной ОТГ с требованием отдать им дом и выселить семью почившего настоятеля.

Как рассказали прихожане, пойти матушке попросту некуда, поэтому верующие УПЦ в Брыкове будут отстаивать ее законное право жить в церковном доме и никогда не оставят вдову без поддержки.

Деревянную церковь в селе Брыков построили усилиями прихожан еще в 1800 году. В феврале 2019 года рейдеры ПЦУ забрали храм у верующих УПЦ. Однако религиозная община продолжила свое служение Богу в доме настоятеля, протоиерея Виктора Омельчука. И уже в конце 2020 года митрополит Сергий освятил новый храм для общины УПЦ в Брыкове.

В тему: Волонтеры УПЦ просят помочь пункту обогрева для бездомных в столице.